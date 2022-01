Lightyear One : la voiture électrique la plus efficace ? C'est ce que disent ses tests sur circuit

La Lightyear One n'est plus une inconnue du grand public et elle continue d'améliorer ses performances dans des conditions réelles . Lancée à une vitesse moyenne de 130 km/h, la Lightyear One a conservé une autonomie dépassant les 400 km entre deux charges pleines, même à une telle allure, par une température extérieure de 10 degrés et un temps plutôt ensoleillé.