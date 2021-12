Lightyear : une voiture éléctrique et solaire à 30 000 € prévue en Europe

Lightyear compte bien se faire une place sur le marché mondial de l'automobile dite « propre ». À cette occasion, l'entreprise annonce vouloir lancer un nouveau véhicule pour les marchés européen et nord-américain, sans communiquer davantage de détails. On sait donc seulement qu'il devrait s'agir d'une voiture, mais les capacités, le gabarit ou encore les options qui pourraient être proposées restent pour l'heure inconnus.

Lightyear a tout de même accepté de s'exprimer sur le prix de ce futur véhicule : 30 000 €, soit 34 000 dollars américains et donc une baisse majeure engagée par rapport au tarif de la Lightyear One , dernier modèle de la marque. En effet, le prix de lancement de cette dernière, TVA incluse, était de 149 000 €, soit 170 000 dollars américains. Un frein certain à une expansion du véhicule sur nos routes…

Pour faire chuter le prix de sa nouvelle voiture solaire, Lightyear annonce vouloir miser sur son expertise et les savoirs acquis depuis la production de la One. Gagner en aérodynamisme et améliorer le design du véhicule, voilà notamment deux points relevés par Lightyear pour tenter de démocratiser celle qui pourrait être nommée par extension la Lightyear Two.