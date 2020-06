Voitures à toit solaire : Lightyear teste une nouvelle technologie et prévoit une production dès 2021

La technologie testée a été élaborée en partenariat avec l'enseigne SunPower. Elle intègre des cellules solaires Maxeon et doit, selon l'enseigne, « maximiser la couverture, la durabilité et la sécurité des cellules solaires, le tout de façon transparente et esthétique ». Si les essais sont concluants, elle doit également permettre à Lightyear de participer au World Solar Challenge, une course de voitures propulsées à l'énergie solaire se déroulant en Australie.