Annoncée pour 2022, la voiture solaire Aptera ne sortira finalement pas cette année

À mi-chemin entre l'objet volant non identifié et la voiture, le petit engin solaire à trois roues Aptera était initialement attendu pour cette année 2022. Toutefois, la société américaine est d'ores et déjà contrainte d'annoncer qu'elle sera incapable de tenir les délais, et reporte donc le lancement de son Aptera « entre 2023 et 2024 ».