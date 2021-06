Aptera dévoile un nouveau prototype de son véhicule électrique solaire capable de parcourir jusqu'à 1 600 km

Aptera a dévoilé dans une nouvelle vidéo sa voiture électrique solaire, baptisée Sol. On y découvre un véhicule aux allures d’un cockpit sur trois roues, deux à l’avant et une à l’arrière. La partie basse de l’arrière rappelle le safran d’un bateau et ses lignes incurvées renforcent son caractère futuriste. Côté dimensions, la Sol affiche 4,34 x 2,24 x 1,45 m. Le véhicule prétend abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes (un chiffre digne des meilleurs bolides !) et affiche une vitesse maximale de 177 km/h.