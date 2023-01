Lightyear annonce sa seconde voiture électrique solaire, plus radicale, mais au prix plus doux

Dans le cadre du CES 2023 de Las Vegas, le constructeur a tenu à officialiser son tout nouveau modèle : Lightyear 2. Depuis longtemps déjà, le constructeur promettait l'arrivée prochaine d'un premier modèle plus abordable. Il faut dire qu'avec un prix fixé à environ 300 000 euros et une production limitée à 1 000 exemplaires, la Lightyear 0 n'était pas destinée au plus grand nombre.