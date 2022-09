Électrique et solaire, la Lightyear 0 est aussi la voiture la plus aérodynamique jamais produite

Aujourd'hui, on apprend que cette même Lightyear 0 revendique un coefficient de traînée de seulement 0,175, quand la firme tablait sur un résultat (déjà impressionnant) de 0,19. Ce dernier a été mesuré de manière on ne peut plus officielle, au sein de la soufflerie FKFS de Stuttgart en Allemagne.