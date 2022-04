La Mercedes VISION EQXX parvient à parcourir plus de 1000 km en une seule recharge

La VISION a donc pu bénéficier d'un petit voyage de plaisance entre les villes de Sindelfingen en Allemagne (où se trouve une des usines du constructeur) et Cassis dans le sud de la France, en passant par la Suisse et l'Italie. Le but était simple : atteindre sa destination en une seule charge de batterie en empruntant des routes réglementées. 11 h et 32 minutes plus tard, et après 1008 km, la VISION EQXX est arrivée à bon port avec même encore de quoi rouler 140 km.