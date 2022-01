La Mercedes Vision EQXX annonce 1000 km d'autonomie avec une seule charge

La EQXX est une berline longue de 4,63 mètres et pesant exactement 1 750 kg, un poids très contenu pour une voiture de cette catégorie. Le coefficient de trainée est de 0,17, et ce, malgré les énormes rétroviseurs qui ornent le véhicule. Une performance remarquable quand on sait qu’il est très compliqué pour une automobile de descendre en dessous de 0,20. L’EQXX est équipée de panneaux solaires parsemant son toit et permettant de récupérer jusqu’à 25 kilomètres d’autonomie.

Tout a été pensé et optimisé par Mercedes pour rendre le véhicule le plus léger et aérodynamique possible. La capacité de la batterie approche les 100 kWh sur une architecture 900 V développée par le constructeur. Moins lourde et volumineuse que celle qui équipe la limousine EQS, la batterie affiche un poids de 495 kg. Le châssis bénéficie de composants en aluminium et les pneus 20 pouces signés Bridgestone profitent d’une très faible résistance au roulement. Grâce à toutes ces avancées, Mercedes annonce une consommation de 10 kWh au 100 km pour l’EQXX.

Tous ces chiffres impressionnants sur le papier permettent au constructeur de Stuttgart de revendiquer le millier de kilomètres d’autonomie sans avoir à passer par la case recharge. Ces données résultent néanmoins d’une simulation informatique et n’ont pas été passées au radar du cycle WLTP.