Mercedes-Benz EQS : le constructeur dévoile la fiche technique complète de la berline électrique

Côté moteur, l’EQS ne fera pas semblant non plus. La puissance variera entre 245 et 385 kW suivant la configuration choisie et il sera possible de sélectionner soit une transmission intégrale, soit une transmission aux roues arrière.

Décliné en deux versions, EQS 450+ et EQS 580 4Matic, le couple sera de 568 Nm pour la première et de 855 Nm pour la seconde version. La vitesse de pointe sera de 210 km/h. Le constructeur annonce une consommation combinée comprise entre 16 et 19,1 kWh pour 100 km pour la première et de 16,9 à 20 kWh pour la version la plus puissante.

Au niveau technologique, Mercedes a également mis le paquet. Ainsi, la future EQS disposera de la navigation dotée de la fonction Electric Intelligence qui permettra la planification d’itinéraire rapide incluant les arrêts pour la charge et prenant en compte les conditions climatiques sur ces arrêts pour améliorer le confort des usagers tout en réalisant une optimisation permanente dans le cloud en fonction de la conduite, de la circulation, etc.