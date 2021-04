Mercedes-AMG va produire à la fois des sportives hybrides et électriques

À l’origine, AMG a été fondée par d’anciens ingénieurs de Mercedes-Benz qui voulaient offrir plus de personnalité à la gamme du constructeur allemand, alliant autant le look extérieur que des motorisations revues et corrigées pour en offrir davantage à leurs clients tout en bénéficiant de la qualité premium de la marque.

Mercedes a fini par racheter AMG pour l’intégrer dans sa gamme de véhicules comme une ligne sportive dérivée des modèles de série. Si AMG a perdu son indépendance, la marque a toutefois conservé son âme et va l’adapter à l’évolution actuelle de l'entreprise en se tournant vers la personnalisation des versions électriques.