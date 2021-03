Mercedes a ouvert les précommandes pour son EQS électrique

Pour l’heure, Mercedes-Benz a choisi de proposer la précommande uniquement aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Le constructeur allemand, aussi surprenant soit-il, n’a pas ouvert les portes des réservations à la clientèle de son pays.

La réservation s’accompagne du versement d’un acompte de 1 500 euros et la vente finale sera contractualisée pendant l’été. Période à laquelle, tout le monde pourra commander son exemplaire.

L’EQS sera le fleuron électrique de la gamme EQ de Mercedes et sera diffusé en parallèle de l’actuelle Classe S récemment renouvelée. Le constructeur annonce une autonomie de 700 km selon le cycle d’homologation WLTP non encore définitif pour l’heure. Elle devrait embarquer une batterie d’environ 100 kWh et pourrait gagner 250 km d’autonomie en seulement 15 minutes de charge suivant les premières annonces de la firme allemande.