Le canadien Daymak dévoile la voiture électrique à 3 roues et 2 places la plus rapide au monde

À la différence de la version Deluxe, la carrosserie du modèle Ultimate sera conçue en fibre de carbone, et la voiture proposera, côté technologie, l'ouverture automatique des portières ainsi que des options de conduite autonome.

Cela dit, et bien que Daymak semble disposer d'un prototype abouti, les fonctionnalités de cette future voiture peuvent encore évoluer. Les modèles Deluxe et Ultimate sont tout de même déjà disponibles en précommande, et la marque a lancé une campagne de crowdfunding en espérant décrocher 50 000 précommandes « via des ventes au détail et des lettres d'intention de distributeurs du monde entier ». Si l'objectif est atteint avant le 23 juillet prochain, Daymak lancera la production de sa voiture à trois roues en 2023.

Soulignons que la Spiritus fait suite à la promesse de Daymak de développer de nouveaux véhicules électriques. Et l'enseigne ne compte pas en rester aux voitures et motos électriques : elle entend aussi développer un véhicule volant, le Skyrider.