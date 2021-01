Aspark lance une minisérie de sa supercar Owl électrique dotée d'une puissance de 1 480 kW

Si le prix est stratosphérique, ses prestations le sont tout autant. Annoncée avec une autonomie de 450 km, sous réserve d’un usage normal sur route et non d’une utilisation sur circuit, la Owl d’Aspark développe l'hallucinante puissance de 2 012 chevaux (1 480 kW) ainsi qu’un couple de 2 000 Nm via 4 moteurs électriques.

Son poids est d’environ 1 900 kg et sa motorisation sera capable de catapulter la supercar du 0 à 100 km/h en seulement 1,9 seconde. Elle sera également capable d’atteindre les 300 km/h en à peine 10,4 secondes. Mais autant dire que dans ce cas, l’autonomie va rapidement diminuer.

L’Aspark Owl allie des matériaux haut de gamme pour unir la rigidité et la légèreté nécessaires à son statut. La fibre de carbone a été largement utilisée.