Rimac débute la production de la pré-série de son hypercar électrique

Si le constructeur s’est fait connaître du grand public en présentant des hypercars électriques avec des fiches techniques aussi impressionnantes que leur prix de vente, le constructeur croate est également le fournisseur de composants pour motorisations électriques auprès de Koenigsegg et d'Aston Martin.

Porsche a également pris une participation dans l’entreprise, ce qui lui a ouvert les portes d’une collaboration pour l’élaboration de véhicules électriques hautes performances pour le compte de la firme allemande.

Rimac, qui se concentre actuellement sur le Concept 2, a déclaré dans un récent communiqué de presse : « La nouvelle ligne de production en Croatie a déjà été utilisée pour la production de 12 prototypes expérimentaux et de validation du Concept Two, utilisés pour le vaste programme d'essais ainsi que pour la validation et les essais de collision. Désormais, les six voitures de présérie sont essentiellement des Concept Two de production, avec un ajustement et une finition, une maniabilité et une fiabilité presque prêtes pour la production. Des modifications mineures sont encore possibles en raison des intrants de production finaux et des tests de durabilité et de fiabilité. »