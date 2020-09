Maserati présente la MC20 qui sera déclinée en version électrique

La Maserati MC20 a été conçue de manière à pouvoir être déclinée en version thermique, électrique, mais aussi cabriolet grâce à une monocoque en fibres de carbone. Elle a été développée en collaboration avec Dallara pour étudier en soufflerie les différents choix aérodynamiques qui se présentent et obtenir le meilleur résultat possible.

La marque n’avait pas présenté de coupé aussi racé depuis bien longtemps et il faut dire que le style est une réussite. Si on retrouve la calandre traditionnelle de la marque au trident, les lignes sont plus agressives sans pour autant dénaturer l’élégance que l’on reconnaît à la marque. Un subtil mélange de courbes et de lignes tendues qui font de la MC20 une supercar au look aussi mordant que raffiné.