Maserati dévoile Ghibli Hybrid, son premier modèle mild-hybrid

À l'intérieur, la berline marque également le lancement d'un nouveau programme d'infotainment. Baptisé Maserati Connect, il doit assurer les mises à jour du logiciel du véhicule et parcourir ce dernier régulièrement à la recherche d'éventuels défauts. Il pourra aussi avoir une incidence sur l'assistant multimédia, qui repose sur Android Automotive et un écran central plus généreux (10,1 pouces désormais contre 8,4 jusque-là).