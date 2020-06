Et si les voitures de Fiat passaient automatiquement de l'hybride au tout électrique ?

Le prototype est déjà en test sur un Jeep Renegade 4xe hybride. FCA pourrait étendre les tests à ses autres modèles hybrides l'année prochaine. Néanmoins, le constructeur italien n'est pas non plus le premier à s'essayer dans ce domaine. BMW a lancé l'an dernier un projet similaire dans la ville de Rotterdam. Plus simple, mais non automatique, il consiste à envoyer un rappel sur le smartphone du conducteur lorsque celui-ci arrive dans une zone « électrique uniquement ». Celui-ci est alors incité à éteindre son moteur thermique et à passer à l'électrique.