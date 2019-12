Fiat-Chrysler et Faraday bossent ensemble sur l'électrique

© Alessia Pierdomenico/AP

Rattrapages

Bénéfique aux trois acteurs

Source : Electrek.

Certains aspects de la collaboration seraient déjà une réalité, des employés ayant déclaré que les deux acteurs avaient commencé à équiper des véhicules de Fiat-Chrysler avec leurs systèmes de traction électriques, et même débuté des essais sur route.Cette collaboration intervient alors que la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler est prévue pour les semaines à venir . Reste donc à connaître l'impact qu'aura cet accord sur les contributions de Faraday Future et de Seres.Selon, ce partenariat s'inscrit dans la volonté de Fiat-Chrysler de rattraper son retard sur le segment des électriques, sa gamme actuelle ne comptant que la Pacifica, une hybride rechargeable. Cette année, le groupe a réalisé plusieurs annonces dans ce sens, en particulier un investissement de 4,5 milliards de dollars pour le développement de Jeep électriques et l'objectif de vendre 80 000 Fiat 500 électriques par an à partir de 2020.Faraday Future apparaît donc comme un nouveau fournisseur de technologie électrique pour Fiat Chrysler, qui cherche des partenaires pour éviter une amende de l'Union Européenne. En avril dernier, l'entreprise a déjà annoncé faire équipe avec Tesla pour réduire les émissions moyennes de ses véhicules, qui devront bientôt respecter les normes européennes.C'est aussi une opportunité pour Faraday Future. L'entreprise s'est trouvée au bord du gouffre jusqu'à ce qu'en mars dernier, un investisseur lui injecte 600 millions de dollars et la possibilité de relancer son activité. Ce n'est pas l'offre qui manque dans l'entreprise. Le mois dernier, son P.-D.G., Carsten Breitfeld a mis en avant le groupe motopropulseur électrique développé par l'entreprise pendant le LA Auto Show, déclarant qu'il s'agissait du «».Seres pourrait aussi avoir son rôle à jouer. D'après, si la société a déjà équipé deux véhicules de Fiat-Chrysler, son partenariat avec le constructeur serait moins abouti que celui de Faraday Future. Dans un e-mail daté de fin octobre, son P.-D.G., James Taylor a déclaré : «