La fusion entre PSA et Fiat Chrysler confirmée pour les prochaines semaines

Au cours des prochaines semaines

Source : Reuters

Ce fut l'un des plus importants coup de théâtre de cette fin d'année 2019 : l'annonce, par PSA d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre, d'une potentielle fusion entre les deux sociétés. Des pourparlers avancés avaient ainsi été officialisés fin octobre . Et en cas de négociations réussies, cette opération créerait le quatrième constructeur automobile mondial.Un communiqué de presse publié par l'agence Reuters nous apprend désormais que l'accord de fusion devrait être signé au cours des prochaines semaines, à en croire des responsables de chaque entreprise.Cinquante personnes auraient d'ailleurs participé à ce long processus qui pourrait prendre fin avant le passage en l'an 2020.