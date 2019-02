Fiat Chrysler : un investissement de 4,5 milliards pour produire des Jeep électriques

Des chaînes de production adaptées à l'électrique

Une Dodge Challenger hybride ? Pourquoi pas

Que(FCA) suscite un intérêt certain pour l'électrique, ce n'est plus un secret. En juin 2018, le constructeur américain présentait sa feuille de route pour les quatre prochaines années à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'électrification de sa gamme demeurait au cœur de ses projets : dix modèles Jeep hybrides et quatre autres 100 % électriques composaient saLa marque, filiale du groupe, va donc subir une transformation majeure. Pour s'adapter aux enjeux de demain et contrer une concurrence grandissante au fil des mois, le géant d'outre-Atlantique compte donc lui aussi se mettre au vert et proposer toute une série de voitures zéro émission. Pour ce faire, la compagnie va bouleverser l'organisation de ses chaînes de production, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel Au total,seront investis dans cinq de ses usines du Michigan. Et parmi les onze objectifs présentés, deux d'entre eux font directement référence à l'électrification de ses véhicules : l'un concerne les futurs modèles, l'autre la production d'hybrides rechargeables. Autrement dit, ses sites vont subir des modifications de sorte à construire des voiture électriques.Plus récemment, l'actuel Directeur Général de Fiat Crysler, en la personne de Mike Manley, ne fermait pas la porte au développement d'une version hybride de l'emblématique Dodge Challenger , régulièrement aperçue dans la culture populaire.Entre cetteet sa filiale Jeep, FCA met visiblement les bouchées et doubles pour ne pas accuser de retard dans le secteur de l'électrique.