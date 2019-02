Kia se rue sur l’électrique : les contours d’un nouveau modèle teasé avant Genève

Un SUV ou crossover en approche

Genève, un salon placé sous le signe de l'électrique

Salon automobile 2019 de Genève



A croire que Kia a déclaré sa flamme à l'électrique. En cinq mois seulement, le fabricant asiatique a levé le voile sur trois voitures électrifiées : le crossover 100 % électrique e-Niro a été exhibé à l'occasion du salon de l'Automobile 2018, à Paris, début octobre, quand la troisième génération de sa, notamment composée d'une déclinaison électrique produite en 2020 , a été introduite lors du LA Auto Show, fin novembre 2018.Et voilà maintenant que la firme du Pays du Matin Calme dévoile les contours d'un nouveau produit prochainement exposé au salon de l'Automobile de Genève, peut-on lire dans un communiqué de presse officiel . Si ce produit présenté comme un concept n'a pas encore de nom, nul doute que le groupe distillera quelques informations avant ou pendant l'événement suisse.La photo publiée suggère un véhicule du type SUV ou crossover. Celui-ci a en tout cas été imaginé au sein du centre du design européen de la marque, à Francfort., a déclaré, dans un discours très marketing, Gregory Guillaume, vice-président du pôle Design Europe de Kia.Cette nouvelle Kia rejoint donc une liste toujours plus étoffée de nouvelles voitures électriques présentées à Genève : de la Honda Urban EV à la Polestar 2 en passant par l' Ami One Concept de Citroën et la sportive Mark Zero de Piech Automotive, ce ne sont pas les exemples de produits électriques qui manqueront au salon suisse.