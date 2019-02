Honda Urban EV : le nouveau concept électrique sera bardé d'écrans à son tableau de bord

Trois écrans, pour trois usages

Check out the first interior view of Honda's Urban EV prototype https://t.co/1eQ4YJCgZl by @kirstenkorosec pic.twitter.com/9DfydOwjPO — TechCrunch (@TechCrunch) 13 février 2019

Rendez-vous le 5 mars

Le lancement prochain du salon automobile de Genève se fait ressentir : les constructeurs de voituresd'ores et déjà leur futur modèle présenté, dont certains épouseront la tendance de l'électrique. C'est par exemple le cas de la Skoda VISION iV ou de l'Audi Q4 e-tron, deux modèles exhibés lors du salon suisse. A cette courte liste - bientôt longue, à n'en pas douter -, vient s'ajouter Honda et son Urban EV.L'entreprise japonaise a en fait été l'une des premières à communiquer sur son concept-car électrique, il y a déjà deux semaines de cela. Mais voilà maintenant que la firme du Pays du Soleil-Levant continue de faire monter la sauce par le biais d'une nouvelle image officielle, celle de l'habitacle avant du véhicule. Et celui-ci sera visiblement bardé d'écrans : trois au total, à en croire le rendu., peut-on lire sur le communiqué de presse officiel , qui n'en dit pas plus sur l'expérience en elle-même. En zoomant sur l'image, quelques informations supplémentaires peuvent être recueillies. L'écran de droite, à titre d'exemple, affichera la batterie restante du véhicule (et la vitesse, vraisemblablement).L'interface centrale intégrera toute une série d'onglets, comme la navigation, le téléphone, l'assistant personnel et un EV Menu offrant d'autres fonctionnalités. Celui de gauche, enfin, se focalisera sur la connectivité du véhicule, avec le bluetooth, l'HDMI, l'USB ou encore les ondes radio. Rendez-vous le 5 2019 mars pour découvrir en chair et en os cette nouvelle citadine électrique signée Honda.