La voiture électrique Kia Soul EV (2020) dévoilée lors du Los Angeles Auto Show

Une batterie similaire à l'e-Niro

Un style cubique conservé

Si le Mondial de l'Automobile anime chaque année le parc des Expositions de Paris, leattire lui aussi l'œil des curieux, mais à Los Angeles cette fois-ci. Le salon américain accueille ainsi les principaux constructeurs de voitures, qui voient ici une occasion parfaite pour révéler leur dernier projet - à l'image d'Audi et son e-tron GT dévoilée il y a quelques jours La fabricant sud-coréena donc saisi l'occasion pour lever le voile sur sa troisième génération de Kia Soul, notamment constituée d'une version électrique, la(2020).Présenté dans un communiqué de presse , le véhicule de la marque asiatique rejoint quelque peu son homologue Kia e-Niro en termes de performances. Les deux produits embarquent en effet la même batterie, de 64 kWh au total.Si l'autonomie de la Kia Soul EV n'est pas précisée, celle de la e-Niro atteint les 485 kilomètres selon le cycle WLTP. On peut donc s'attendre aux mêmes chiffres sur le nouveau modèle du groupe. D'une puissance de 201 chevaux, ce dernier bénéficie aussi d'une charge rapide, et s'équipe de phares LED, de jantes de 17 pouces et d'un écran tactile de 10,5 pouces dans son habitacle avant.Quatre modes de conduite viendront optimiser l'expérience client : Eco, Comfort, Sport et Eco+. Un moyen d'ajuster la puissance du moteur ou encore les paramètres de freinage, la climatisation et le chauffage en fonction des conditions de route. Du côté du design, le style cubique du modèle a été conservé par les équipes de la firme.Ni le prix ni la date de sortie n'ont été communiqués même si l'on peut s'attendre, au regard de son nom, à une