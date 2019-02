Polestar 2 : la rival de la Model 3 de nouveau teasée avec une date de présentation

Tesla Model 3 vs Polestar 2 : une autonomie peu ou prou similaire

Rendez-vous à Genève

C'était l'une desqui avaient fait sensation à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2019, à Las Vegas, début janvier : la, successeur de la Polestar 1, hybride à 600 chevaux dévoilée à Shanghai à la fin de l'année 2017. Mais à l'heure où les grands groupes jettent leur dévolu sur le 100 % électrique, ne pas se positionner sur ce créneau serait presque une erreur.La filiale suédoise de la marque Volvo Cars tente donc de s'illustrer à travers ce nouveau modèle censéla Tesla Model 3 , sans que l'on connaisse en détail les caractéristiques de sa fiche produit. À peine connaît-on sa puissance, de 400 chevaux, et son autonomie, de 500 kilomètres. Soit une durabilité un poil inférieure à la Model 3, dont la version Performance atteint les 530 kilomètres et la version Grande Autonomie les 560 kilomètres.Côté performance, aucune comparaison n'est à l'heure actuelle possible. Il faudra patienter jusqu'au, à 13 heures, pour prendre connaissance de sa configuration automobile, date à laquelle le groupe présentera officiellement son nouveau bolide, comme nous l'apprend un communiqué de presse . Pour l'occasion, Polestar se contenterasur son site et sa page YouTube.Pour les plus curieux, le bolide de la firme nordique prendra place au, dans le Hall 5, au stand 5 253, du. Clubic ne manquera pas d'aller y jeter un œil au cours des journées presses auxquelles nous nous rendrons avant l'ouverture du salon suisse.