Volvo + Nvidia = un ordinateur de bord révolutionnaire en 2020

Volvo s'acoquine avec Nvidia

Le constructeur automobilesouhaite proposer à bord de ses véhicules un tout nouveau système informatique de pointe. C'est pourquoi ce dernier s'est associé à un expert en la matière,, pour le développement d', doté (évidemment) d'une, et qui équipera notamment les futurs modèles à plateforme SPA2 du groupe.Volvo espère ainsi pouvoir proposer le premier véhicule doté de ce nouvel ordinateur de bord. Rappelons que Volvo et Nvidia ne sont pas des étrangers l'un pour l'autre, puisque les deux entreprises s'étaient lancées l'an dernier dans le développement conjoint de systèmes et de logiciels de pointe pour véhicules autonomes. Le nouvel ordinateur reposera sur la technologiesignée Nvidia.Selon les deux groupes, cette nouvelle plateforme informatique permettra à Volvo de faire un très net bond en avant dans la création de. Avec sa perception de l'espace à 360° et son système de surveillance du conducteur (permettant de lutter contre l'endormissement par exemple, ou l'inattention), l'ordinateur de bord nouvelle génération mis au point par Volvo et Nvidia représentera un atout majeur pour l'introduction des véhicules autonomes de la marque.Chez Volvo, on promet que la plateforme SPA 2 apporte des technologies de nouvelle génération dans des domaines tels que l'électrification, la connectivité et la conduite autonome. Cette dernière est évidemment l'évolution de la plateforme SPA, sur laquelle reposent tous les modèles des gammes 90 et 60 de ces dernières années. Volvo a également dans l'idée de standardiser les tests des systèmes de conduite autonome, en utilisant notamment. Cela permettrait (selon Volvo) une économie financière et une conduite plus "" et précise de la part de l'intelligence artificielle., a déclaré Håkan Samuelsson, Président et CEO de Volvo Cars.