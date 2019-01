Avec ses puces, Huawei ambitionne de concurrencer Qualcomm et Nvidia

Une puce pour les data centers et une autre pour les objets du quotidien

Un virage vers l'intelligence artificielle pour le géant chinois

met l'intelligence artificielle au cœur de sa stratégie.rapporte que le constructeur chinois a profité de son événementpour dévoiler deux nouveauxconçus pour les usages IA.La puceest destinée à équiper les centres de données. Elle s'associe aux applications dedes différentes entreprises, et Huawei promet un traitement des données plus rapide que ses concurrents. Le constructeur précise aussi que sa puce d'intelligence artificielle peut former des réseaux neuronaux en quelques minutes seulement à partir des données qu'elle traite et analyse.La puceest quant à elle conçue pour équiper divers objets comme des smartphones, mais aussi des montres connectées ou tout petit appareil connecté à Internet.Avec la présentation de ces deux puces spécialisées, Huawei entend compter sur un domaine d'avenir : l'. Elle ambitionne de devancer des leaders historiques des processeurs comme Nvidia ou Qualcomm en devenant premier sur ce type de composants.Eric Xu, dirigeant de la marque, croit en un avenir où l'IA sera omniprésente : «». Et il est clair que Huawei se doit d'être d'ores et déjà positionné comme acteur incontournable du secteur.C'est aussi une volonté politique du gouvernement chinois, qui a lancé un grand plan d'investissement dans l'intelligence artificielle avec l'objectif de produire jusqu'à 40% de puces IA d'ici 2025 et dont Huawei serait l'un des fers de lance.