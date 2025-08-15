L'empire OpenAI se développe encore un peu. Une start-up du nom de Merge Labs mène en effet une levée de fonds, qui va faire monter sa valorisation à près de 850 millions de dollars. Et la grande majorité des fonds obtenus après le tour de table auront pour origine OpenAI, selon une information d'Ars Technica - pour un financement qui pourrait monter jusqu'à 250 millions de dollars.

Cette entreprise a pour ambition de prendre appui sur les récentes avancées en intelligence artificielle afin de créer de nouvelles solutions de connexion entre le cerveau humain et la machine, à l'image de ce que fait de son côté l'entreprise d'Elon Musk, Neuralink.