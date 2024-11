Pour rappel, son implant est équipé d'électrodes qui détectent les signaux électriques provenant de neurones dans le cerveau. Ils sont ensuite traités et transmis à un appareil externe utilisant l'application de l'entreprise. Cette dernière décode les données en actions et intentions, ce qui permet à l'utilisateur de contrôler un ordinateur et, potentiellement, d'autres appareils.