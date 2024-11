Dans la gamme très large de projets portés par Elon Musk, Neuralink a une place particulière. La société d'Elon Musk souhaite en effet développer des implants cérébraux non seulement pour traiter des pathologies neurodégénératives, mais aussi, à plus longtemps terme, pour améliorer les capacités cognitives des êtres humains. Et petit à petit, cette société fait son trou. Elle vient ainsi pour la première fois d'obtenir une autorisation de mener des essais en dehors des États-Unis !