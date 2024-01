Neuralink : le premier implant transplanté sur un humain avec succès

Les choses s'étaient accélérées l'an dernier pour Neuralink, avec l'obtention auprès de la Food and Drug Agency des États-Unis de l'autorisation de mettre à l'essai ses implants sur l'être humain. Au mois de septembre, la société s'était ainsi mise officiellement à la recherche de patients. Et à peine quelques mois plus tard, elle a effectué sa première opération, avec succès !