OpenAI va avoir encore de l'argent à dépenser. Et dans des conditions encore plus avantageuses qu'avec Microsoft, puisque la société de Sam Altman a trouvé avec Softbank un partenaire souhaitant investir encore plus.

En effet, selon une information du Financial Times, Softbank réfléchit à investir une enveloppe allant de 15 jusqu'à 25 milliards de dollars. Une somme qui ferait du groupe nippon le plus gros investisseur dans OpenAI, devant Microsoft.