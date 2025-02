« Nous ne sommes pas à vendre », a répondu de manière lapidaire Sam Altman, interrogé sur la question lors d'une interview en marge du grand rendez-vous organisé par Emmanuel Macron. « Nous sommes une organisation inhabituelle et nous avons cette mission de faire en sorte que l’AGI (intelligence artificielle générale) profite à toute l’humanité, et nous sommes là pour cela », a-t-il ajouté.

OpenAI se distingue des géants technologiques classiques par sa structure unique, un partenariat entre une branche à but non lucratif et une entité commerciale. Sam Altman souhaite depuis plusieurs mois transformer sa société en organisation à but lucratif, ce qui aurait pour conséquence de faciliter l'arrivée d'investisseurs et de financements. OpenAI a besoin de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour financer ses travaux et son activité, très gourmande en énergie et en puissance de calcul.

Musk, quant à lui, s'oppose à la direction actuelle et souhaite voir OpenAI revenir à ses racines non lucratives pour développer une intelligence artificielle bénéfique pour l'humanité. Selon lui, cette mission fondamentale devrait primer sur les considérations commerciales et c'est d'ailleurs l'argument avancé par son avocat, Marc Toberoff : « En tant que cofondateur d’OpenAI et leader technologique le plus innovant et prospère de l’histoire, Musk est la personne la mieux placée pour protéger et développer la technologie d’OpenAI ».