Google a mis à jour sa politique de confidentialité pour officialiser une pratique déjà soupçonnée : vos conversations, mais aussi les documents que vous importez dans Gemini, servent désormais de matière première pour entraîner son intelligence artificielle. La logique est celle de l'opt-out : pour refuser cette collecte, l'utilisateur est contraint de se plonger dans les méandres des paramètres de son compte Google afin de désactiver manuellement une option activée par défaut. Cette approche, qui s'oppose frontalement au principe du consentement éclairé prôné par le RGPD, place l'utilisateur devant le fait accompli.

Pour ne rien arranger, la firme de Mountain View assume le recours à une vérification humaine pour contrôler la qualité des données, signifiant que des employés ou des sous-traitants peuvent lire des extraits de vos échanges. En croisant les fichiers importés avec l'accès déjà octroyé à Gmail, Agenda ou Drive, Google se constitue un corpus de données d'une richesse et d'une intimité sans précédent. On est bien loin des données anonymisées du web public qui servaient initialement à l'entraînement des grands modèles de langage.