Google a envoyé un message à plusieurs utilisateurs les informant que l’application Gemini leur demandera prochainement la permission d’accéder à leurs e-mails et à leurs activités liées aux appels et SMS. Pour le géant de Mountain View, il s'agit de pouvoir fournir des réponses et des suggestions plus pertinentes et plus directes.

Google précise que ces nouveaux outils commenceront à être déployés le 7 juillet et fonctionneront même si l'utilisateur a désactivé l'historique des activités de Gemini. En revanche, elle ne précise pas comment refuser le scan des données personnelles.

Techniquement, il s'agirait donc pour Google d'enrichir les fonctionnalités de Gemini en s'appuyant sur des informations stockées sur l’appareil pour le transformer en véritable assistant plus personnalisé. On imagine aussi que l’objectif est de permettre à l’assistant d’automatiser certaines tâches ou de proposer des actions contextuelles en fonction des informations détectées dans ces échanges. Rien, en revanche, n'indique que ce traitement sera effectué en local.