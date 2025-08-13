Grâce à de nouveaux Connecteurs, ChatGPT peut désormais scanner le contenu de vos e-mails sur Gmail, consulter vos rendez-vous sur Calendar et piocher dans vos contacts pour enrichir ses réponses. L'idée est de lui permettre, par exemple, de vous faire un résumé de votre journée en agrégeant e-mails importants et réunions. L'activation, manuelle via les paramètres du compte, repose sur le protocole d'authentification OAuth et établit un lien direct entre l'IA et le cœur de votre vie numérique.

Cette fonctionnalité, présentée comme une avancée majeure, reste cependant l'apanage des abonnés. Elle sera d'abord déployée auprès des utilisateurs Pro, puis étendue aux offres Plus, Team, Enterprise et Edu. Alors que l'arrivée de GPT-5 avait pu faire miroiter une démocratisation de la puissance de l'IA, OpenAI confirme sa stratégie : les capacités les plus transformatrices se monnaient, réservant l'assistant « nouvelle génération » à ceux qui peuvent se l'offrir.