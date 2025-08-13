OpenAI vient de doter ChatGPT d'un accès direct à vos e-mails et à votre calendrier Google, une fonctionnalité réservée à ses abonnés payants. Cette intégration, bien que présentée comme une avancée pratique, soulève d'inévitables questions sur la confidentialité de nos données les plus personnelles.
À peine les échos des annonces sur GPT-5 se sont-ils tus qu'OpenAI poursuit sa marche forcée. L'entreprise a profité de cette mise à jour pour doter son agent conversationnel d'un accès direct aux services de Google, une étape de plus dans sa quête pour faire de ChatGPT un assistant personnel omniscient. La promesse est celle d'une efficacité décuplée, mais le ticket d'entrée est à la fois financier et personnel.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Un assistant personnel aux allures de concierge numérique
Grâce à de nouveaux Connecteurs, ChatGPT peut désormais scanner le contenu de vos e-mails sur Gmail, consulter vos rendez-vous sur Calendar et piocher dans vos contacts pour enrichir ses réponses. L'idée est de lui permettre, par exemple, de vous faire un résumé de votre journée en agrégeant e-mails importants et réunions. L'activation, manuelle via les paramètres du compte, repose sur le protocole d'authentification OAuth et établit un lien direct entre l'IA et le cœur de votre vie numérique.
Cette fonctionnalité, présentée comme une avancée majeure, reste cependant l'apanage des abonnés. Elle sera d'abord déployée auprès des utilisateurs Pro, puis étendue aux offres Plus, Team, Enterprise et Edu. Alors que l'arrivée de GPT-5 avait pu faire miroiter une démocratisation de la puissance de l'IA, OpenAI confirme sa stratégie : les capacités les plus transformatrices se monnaient, réservant l'assistant « nouvelle génération » à ceux qui peuvent se l'offrir.
Une offensive qui interroge sur la confiance
L'idée de confier à un algorithme tiers des années d'archives mail, de conversations privées et de données sensibles a de quoi faire frémir. Gmail n'est pas un service anodin ; il est souvent le coffre-fort numérique d'une vie entière. Permettre à ChatGPT d'y puiser à sa guise représente un seuil de confiance que beaucoup hésiteront à franchir, alimentant la méfiance de certains utilisateurs déjà déçus par les récents changements.
Cette manœuvre s'analyse aussi comme une réponse tactique à la concurrence. Alors que les utilisateurs peinent encore parfois à retrouver GPT-4o dans l'interface, OpenAI attaque frontalement Google sur son propre terrain, où son IA Gemini profite déjà d'une intégration native. En se connectant aux outils de la suite Google, OpenAI cherche à imposer ChatGPT comme une interface universelle, un hub central capable de dialoguer avec tous nos services, quitte à brouiller les lignes sur la souveraineté de nos données.
Source : OpenAI