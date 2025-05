Depuis le lancement de ChatGPT, OpenAI cherche à se développer. Le chatbot n'est que la partie immergée de l'iceberg et la société souhaite devenir une plateforme à part entière, et pour ce faire, l’entreprise multiplie les initiatives pour visant à intégrer ses modèles d’IA dans des outils variés, du développement logiciel à la bureautique. Dernière piste en date : un système de connexion unifiée “Sign in with ChatGPT” qui pourrait permettre aux utilisateurs de s’authentifier sur des applications tierces à l’aide de leur compte OpenAI. Ce projet, encore en phase de test, marquerait une étape stratégique pour OpenAI, qui s'imposerait un peu plus dans le quotidien des utilisateurs.