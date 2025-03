ChatGPT est aujourd'hui très utilisé en entreprise. Les équipes sont invitées à intégrer l'intelligence artificielle dans leur quotidien au bureau afin d'automatiser des tâches rébarbatives, obtenir des informations en quelques secondes ou croiser les données de nombreux documents. Si le chatbot est désormais un onglet ouvert en permanence sur son navigateur web, OpenAI veut aller plus loin et intégrer son outil d'IA au plus près des espaces de travail des collaborateurs.