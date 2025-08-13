Face au tollé suscité par le déploiement de GPT-5, OpenAI a décidé de faire marche arrière en permettant aux utilisateurs de pouvoir retrouver leur cher GPT-4o. Voici comment faire si c'est votre cas.
- GPT-5, présenté le 7 août, unifie plusieurs modèles en une formule tout-en-un choisissant automatiquement le modèle selon la demande.
- La suppression de GPT-4o a provoqué un tollé : les utilisateurs critiquent ton, un manque de créativité et des bugs.
- OpenAI a fait marche arrière : GPT-4o redevient accessible pour les abonnés ChatGPT Plus.
Le très attendu GPT-5 a définitivement fait couler de l'encre. Présenté le 7 août dernier, il a marqué un tournant dans l'approche d'OpenAI : au lieu de plusieurs modèles à disposition selon les tâches, il propose une formule tout-en-un. Autrement dit, l'intelligence artificielle (IA) choisit automatiquement quel modèle de langage utiliser selon les besoins liés à la demande.
GPT-4o, GPT-4o-mini, o3 et consorts ont donc été brutalement mis aux oubliettes. Une décision radicale, qui n'a eu le succès escompté. Loin de là.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Seuls les abonnés payants peuvent en profiter
Très vite, de nombreux utilisateurs ont critiqué la stratégie d'OpenAI. Car GPT-5 adopte un ton bien moins enjoué que GPT-4o, pour qui beaucoup avaient développé une forme de sympathie. Certains ont également dénoncé le manque de créativité du nouveau modèle par rapport à son prédécesseur, ainsi que des bugs liés à l'uniformisation du chatbot.
Une situation peu réjouissante pour la start-up, qui a rapidement décidé d'agir. Sam Altman, son P.-D.G, a annoncé que GPT-4o serait à nouveau disponible pour les abonnés à la formule ChatGPT Plus. À noter que les souscriptions Team, Edu et Enterprise ont déjà accès aux anciens modèles, appelés « legacy » par OpenAI.
Vous l'aurez compris, cela signifie que seuls ceux qui payent un abonnement pour utiliser ChatGPT ont la possibilité de réutiliser GPT-4o. Les autres vont devoir se contenter de GPT-5 qui devrait, tout de même, être amélioré avec le temps.
Comment faire ?
Si vous êtes abonné à ChatGPT Plus, sachez que de prime abord, vous ne pouvez pas accéder directement à GPT-4o depuis une application. La manœuvre est un petit peu plus complexe, et il vous faudra passer par la version Web du chatbot. Rendez-vous dans les paramètres, puis dans la section « Général », cochez « Show additional models » ou « Show legacy models ». Chez Clubic, nous avons eu les deux propositions, qui mènent à un résultat similaire.
Ensuite, lorsque vous lancerez une requête sur ChatGPT, via Web ou application, vous verrez l'option « Legacy models » apparaître. En cliquant sur le menu déroulant, vous pourrez exploiter le modèle de votre choix, dont GPT-4o ou encore o3. À noter, tout de même, que l'on ignore combien de temps ils seront disponibles : « Nous surveillerons l'utilisation lorsque nous réfléchirons à la durée de l'offre », a précisé Sam Altman.
Cette affaire reflètent l'évolution des usages des nouvelles technologies. En souhaitant mettre fin à des biais rendant GPT-4o parfois trop conciliant avec des utilisateurs vulnérables, OpenAI s'est mis à dos une grande partie de sa communauté
« Si vous avez suivi le déploiement du GPT-5, vous avez peut-être remarqué l'attachement de certaines personnes à des modèles d'IA spécifiques. Cet attachement est différent et plus fort que celui que les gens avaient pour des technologies antérieures (et c'est pourquoi l'abandon soudain d'anciens modèles dont les utilisateurs dépendaient dans leurs flux de travail était une erreur) », a remarqué Sam Altman, dans une récente publication sur X.com.