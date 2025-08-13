Si vous êtes abonné à ChatGPT Plus, sachez que de prime abord, vous ne pouvez pas accéder directement à GPT-4o depuis une application. La manœuvre est un petit peu plus complexe, et il vous faudra passer par la version Web du chatbot. Rendez-vous dans les paramètres, puis dans la section « Général », cochez « Show additional models » ou « Show legacy models ». Chez Clubic, nous avons eu les deux propositions, qui mènent à un résultat similaire.