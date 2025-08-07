Le modèle de langage GPT-5 est enfin lancé officiellement. Vous pouvez trouver tous les détails ci-dessous.
GPT-5 serait un monstre de codage, et un écrivain plus précis
GPT-5 est maintenant sur la place. Un modèle qu'OpenAI affirme le plus intelligent jamais produit, résumé dans l'élément de langage répété plusieurs fois durant la présentation, qui est qu'utiliser GPT-5 serait similaire à « avoir de nombreux détenteurs d'un doctorat dans la poche ».
Parmi les améliorations au programme, GPT-5 serait beaucoup moins sujet aux hallucinations, proposerait une écriture beaucoup plus précise et serait surtout un monstre de puissance niveau codage. Selon OpenAI, « il peut créer facilement des sites, applications et jeux beaux et fonctionnels ».
GPT-5 à l'heure du Care
Une autre nouveauté avec GPT-5 est la volonté d'OpenAI de prendre beaucoup plus en compte la sécurité et la santé de ses utilisateurs.
L'IA proposera dorénavant une réponse à une demande dans les limites de sécurité édictées par la firme, et expliquera clairement quelles réponses l'intelligence artificielle ne peut pas offrir.
Du côté de la santé, tout en rappelant que ChatGPT ne remplace pas un professionnel de santé, l'IA serait plus proactive pour identifier d'éventuels problèmes et poser des questions plus pertinentes. GPT-5 pourra aussi aider l'utilisateur à mieux s'orienter dans les échanges avec le praticien de santé, ainsi qu'à comprendre les résultats des examens passés.
On passe au « tout en un »
Une des particularités ces derniers mois de ChatGPT tenait aux différents modèles de langage que l'on pouvait solliciter. Une obligation de jongler entre des GPT-4o mini, o3, ou GPT-4.5.
Avec GPT-5, cette façon de fonctionner prend fin. Cette fois, ChatGPT travaillera à partir de GPT-5, et choisira automatiquement en coulisse quel modèle de langage utiliser selon les besoins liés à la demande.
Car les précédents modèles de langage sont remisés au placard, pour laisser place à une nouvelle série de modèles de cette gamme : GPT-5, GPT-5 Pro, GPT-5 mini et GPT-5 nano.
Et la puissance n'est pas la seule nouveauté au rendez-vous. GPT-5 se voit ainsi offert plusieurs personnalités préréglées, quatre au total : À l'écoute, Expert, Cynique, Robot. Des personnalités qui peuvent être activées en se rendant simplement dans les paramètres « Personnaliser ChatGPT ».
Et toutes ces nouveautés ne sont pas pour après-demain ou demain. D'après OpenAI, c'est dès aujourd'hui que GPT-5 est accessible !
Source : Communiqué d'OpenAI
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code