Une autre nouveauté avec GPT-5 est la volonté d'OpenAI de prendre beaucoup plus en compte la sécurité et la santé de ses utilisateurs.

L'IA proposera dorénavant une réponse à une demande dans les limites de sécurité édictées par la firme, et expliquera clairement quelles réponses l'intelligence artificielle ne peut pas offrir.

Du côté de la santé, tout en rappelant que ChatGPT ne remplace pas un professionnel de santé, l'IA serait plus proactive pour identifier d'éventuels problèmes et poser des questions plus pertinentes. GPT-5 pourra aussi aider l'utilisateur à mieux s'orienter dans les échanges avec le praticien de santé, ainsi qu'à comprendre les résultats des examens passés.