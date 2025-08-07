Pour les utilisateurs lambda, GPT 5 d'OpenAI sera disponible via ChatGPT et Microsoft Copilot. Dans Copilot, GPT 5 sera disponible sous le nouveau mode "Smart". Dans ce mode, Copilot peut ajuster sa réflexion, soit plus rapidement, soit plus profondément, en fonction de la tâche à accomplir. Bien que cela puisse sembler assez basique au premier regard, cette fonctionnalité est une capacité unique de GPT 5.

Sur ChatGPT, les utilisateurs standards auront un accès illimité à GPT 5 avec un niveau d'intelligence standard. Les abonnés à ChatGPT Plus auront la possibilité de profiter de GPT 5 à un niveau d'intelligence plus élevé, tandis que les abonnés à ChatGPT Pro pourront exploiter toutes les fonctionnalités de GPT 5.