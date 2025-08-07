OpenAI s'apprête à dévoiler officiellement son nouveau modèle d'IA GPT 5 aujourd'hui à 19h. Bien évidemment, des détails essentiels sur les divers modèles qui seront présentés, ont été accidentellement divulgués à l'avance via un dépôt Microsoft GitHub.
OpenAI va présenter GPT 5 ce soir à 19h (heure de Paris). Toutefois, un dépôt GitHub dévoile des informations sur les divers modèles qui seront dévoilés. Des informations détaillées sur les quatre variantes sont d'ores et déjà disponibles avant la présentation officielle.
GPT 5 disponible dès aujourd'hui ?
Une publication de blog, depuis supprimée, sur GitHub a confirmé que GPT 5 sera disponible sur GitHub Models. Alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles OpenAI pourrait seulement dévoiler une présentation de GPT 5 sans le publier aujourd'hui, la publication, maintenant effacée, confirme une chose : GPT 5 serait disponible dès aujourd'hui pour les développeurs.
La publication GitHub indiquait que GPT 5 serait le modèle le plus avancé d'OpenAI à ce jour, apportant des améliorations significatives en matière de raisonnement, de qualité de code et d'expérience utilisateur globale. Il sera capable de gérer des tâches de codage complexes et de fournir des explications de code plus précises.
Quatre variantes pour GPT 5
GPT 5 sera disponible en quatre variantes :
- gpt 5 : conçu pour la logique et les tâches multi-étapes.
- gpt 5-mini : une version légère pour les applications sensibles aux coûts.
- gpt5-nano : optimisé pour la vitesse et idéal pour les applications nécessitant une faible latence.
- gpt 5-chat : conçu pour des conversations avancées, naturelles, multimodales et contextuelles pour les applications d'entreprise
Pour les utilisateurs lambda, GPT 5 d'OpenAI sera disponible via ChatGPT et Microsoft Copilot. Dans Copilot, GPT 5 sera disponible sous le nouveau mode "Smart". Dans ce mode, Copilot peut ajuster sa réflexion, soit plus rapidement, soit plus profondément, en fonction de la tâche à accomplir. Bien que cela puisse sembler assez basique au premier regard, cette fonctionnalité est une capacité unique de GPT 5.
Sur ChatGPT, les utilisateurs standards auront un accès illimité à GPT 5 avec un niveau d'intelligence standard. Les abonnés à ChatGPT Plus auront la possibilité de profiter de GPT 5 à un niveau d'intelligence plus élevé, tandis que les abonnés à ChatGPT Pro pourront exploiter toutes les fonctionnalités de GPT 5.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code