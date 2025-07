Plus troublant encore est l'aveu d'impuissance qui accompagne ces craintes. Pour Altman, il n'y a « pas d'adultes dans la pièce », une façon crue de dire que les instances de régulation et les garde-fous sont dépassés par la fulgurance des progrès de l'IA. Cette critique acerbe de la gouvernance du secteur résonne comme un avertissement : la technologie avance plus vite que notre capacité à la maîtriser, ouvrant la voie à des dangers bien concrets comme la désinformation ou une « crise de la fraude » à grande échelle.

Le paradoxe est que cette technologie si redoutable a connu une gestation difficile. Le projet, nommé en interne Orion, a fait face à d'importants obstacles pendant plus d'un an et demi, entre des coûts de développement exorbitants et des résultats initiaux jugés décevants. OpenAI a même dû ruser, créant des données synthétiques pour compenser le manque de matériel d'entraînement. C'est donc d'un processus semé d'embûches qu'est née une intelligence artificielle dont la puissance potentielle inquiète jusqu'à son créateur.

Les déclarations de Sam Altman déplacent le débat. La question n'est plus seulement de savoir quand GPT-5 sera disponible, mais plutôt comment la société peut se préparer à une technologie dont même le créateur semble redouter le potentiel. Entre les promesses de performance et les risques systémiques, l'arrivée de ce nouveau large language model (LLM) s'annonce comme un test majeur pour l'industrie de l'IA, la forçant à confronter ses responsabilités éthiques face à la course effrénée au progrès.