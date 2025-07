D'autres rumeurs évoquent un modèle unifié qui pourrait lancer plusieurs actions à la fois avec un seul prompt. On pourrait, par exemple, lui demander de rédiger un email, de créer un résumé vocal et de gérer un planning avec une seule et même demande. GPT-5 devrait surpasser ses prédécesseurs sur le plan de la fiabilité, de la compréhension et de la mémoire. On sait aussi qu'OpenAI souhaite y intégrer de nouvelles mesures de sécurité, même si on ne sait pas encore si elles seront suffisamment robustes face aux défis actuels.