Cette fonctionnalité, présentée au mois de juin par OpenAI, est depuis disponible pour les personnes ayant souscrit aux offres Pro, Team, Entreprise et Edu. Et maintenant, ceux qui sont abonnés à ChatGPT Plus y ont aussi droit. Idéal pour prendre des notes automatiquement pendant une réunion, enregistrer un échange important ou garder une trace claire d’un brainstorming.