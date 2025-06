Les releases notes de ChatGPT ont dévoilé de nouvelles améliorations pour le mode vocal avancé : « Désormais, la voix est encore plus naturelle, avec une intonation plus subtile, une cadence réaliste (y compris les pauses et les emphases) et une expressivité plus précise pour certaines émotions, comme l'empathie, le sarcasme, etc ».