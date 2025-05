Il sera donc bientôt possible, pour les utilisateurs dotés de l'application mobile, de discuter de vive voix avec le modèle par défaut Claude Sonnet 4. Si l'on en croit la documentation du service, la technologie sera capable d'afficher « les points clés à l'écran pendant que Claude parle ». Il sera notamment possible de passer, si besoin est, du texte à la voix et d'accéder à une transcription de la conversation.