Oui, Claude était bien sur le point d'accueillir de nouveaux puissants modèles de langage. Anthropic vient ainsi d'officialiser la sortie de ses modèles Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4.

« Claude Opus 4 et Sonnet 4 sont des modèles hybrides offrant deux modes : des réponses quasi instantanées et une réflexion approfondie pour un raisonnement plus approfondi » a-t-il été indiqué. « Les plans Claude Pro, Max, Team et Enterprise comprennent les deux modèles et la réflexion approfondie, Sonnet 4 étant également disponible pour les utilisateurs gratuits » ajoute l'entreprise, qui va donc faire plaisir à tous les publics.