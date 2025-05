Et on peut imaginer que la performance sera au rendez-vous, puisque Codex travaille avec codex-1, qui est une déclinaison dédiée à l'ingénierie logicielle du modèle de langage OpenAI o3, le meilleur lancé à ce jour par le groupe américain.

L'outil est déjà mis à l'essai au sein d'entreprises comme Cisco, Superhuman, Kodiak ou bien Temporal. Selon Openai, elles « l'utilisent pour accélérer les livraisons, refactorer leurs bases de code et produire de meilleurs tests. »

À cette heure, Codex est déployé pour les abonnés payants d'OpenAI pour les offres ChatGPT Pro, Team et Enterprise. Un support pour les souscriptions Plus et Edu devrait aussi venir prochainement.