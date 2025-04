Autant le dire, la multimodalité est le maître-mot : o3 et o4-mini à utiliser simultanément et de manière fluide l'ensemble des outils disponibles dans ChatGPT : recherche web, génération d'images, exécution de code Python, analyse de fichiers, etc. Fini le cloisonnement, l'IA peut désormais combiner ces outils au sein d'une même requête pour résoudre des problèmes complexes en plusieurs étapes. On peut imaginer demander à ChatGPT d'analyser une capture d'écran d'erreur de code, de chercher la documentation adéquate sur le web, puis de proposer et exécuter une correction via Python, le tout dans une seule interaction. Cela ouvre la voie à des assistants capables d'une plus grande autonomie.