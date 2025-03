Le mode vocal avancé de ChatGPT propose plusieurs voix baptisées Arbor, Maple, Sol, Spruce ou encore Vale avec, pour chacune, une intonation et une personnalité différente. Cette diversité permet aux utilisateurs de choisir une voix correspondant mieux à leurs attentes ou préférences, rendant ainsi l’expérience plus agréable et plus naturelle.

La mise à jour récente du mode vocal avancé de ChatGPT apporte plusieurs améliorations significatives. Selon Manuka Stratta, chercheuse chez OpenAI, cette nouvelle version présente une personnalité plus affirmée et réduit les interruptions inopportunes de l'utilisateur. Le ton adopté est ainsi plus naturel et les échanges sont plus directs et concis comme on peut le voir dans la vidéo de démonstration publiée par l'éditeur.

Ces améliorations visent à résoudre un problème fréquent avec les assistants IA, qui avaient tendance à intervenir lorsque l'utilisateur faisait une pause pour réfléchir ou reprendre son souffle. Normalement, ChatGPT Voice sait désormais se taire quand il faut pour vous laisser réfléchir ou ressasser vos idées